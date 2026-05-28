Sinner eliminato dal Roland Garros malore improvviso per il numero 1 al mondo | Non so se sia il caldo o i campi - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match contro Francisco Cerúndolo al Roland Garros, il tennista italiano ha accusato un malore improvviso nel corso del terzo set, dichiarando di non sentirsi bene e di aver bisogno di vomitare. Dopo l'episodio, è stato eliminato dalla competizione. Sinner ha specificato di non sapere se il problema fosse legato al caldo o ai campi.

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Sinner dopo il malore improvviso ha detto: “Non mi sento bene ho bisogno di vomitare” Jannik Sinner eliminato al Roland Garros dopo un malore improvviso accusato durante il terzo set contro Francisco Cerúndolo. Il numero 1 al mondo si è fermato sul 5-4 (0-40), visibilmente provato e in diffic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Dramma Sinner, eliminato dal Roland Garros. Il caldo lo ferma, il malore sul 5-1 del terzo set

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