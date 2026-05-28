Durante la partita di Roland Garros, Jannik Sinner ha avuto un malore in campo a pochi punti dalla vittoria. Dopo aver vinto due set e mezzo con il punteggio di 6-3, 6-2, 5-4, si è fermato per circa dieci minuti al termine del terzo set, quando era in vantaggio contro l’argentino. In seguito, ha iniziato a sentirsi male e ha interrotto il match.

Due set e mezzo dominati, poi arriva un malessere fisico che lo blocca letteralmente: Jannik Sinner si ferma alla fine del terzo set, per circa dieci minuti, sul punteggio complessivo di 6-3, 6-2, 5-4 in suo favore contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo ma poi inizia a sentirsi male. Cosa dice all’arbitro. Sinner ha un evidente problema: sullo 0-40, si ferma e chiama il medical time-out per l’ingresso in campo del fisioterapista. “ Sento che devo vomitare ”, spiega Jannik all’arbitro di sedia, Aurelie Tourte. Dopo nemmeno 10 minuti rientra in campo e perde nuovamente il servizio, 5-5, il totale fa 16 punti persi consecutivamente. Alla fine cede il terzo set con il punteggio di 7-5, dovrà giocare il quarto se avrà la forza di farlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roland Garros, Sinner ha un malore in campo a un soffio dalla vittoria: cosa è successo

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Sinner, malore al Roland Garros: il crollo a un passo dalla vittoria del terzo set

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