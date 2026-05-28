Jannik Sinner è stato colto da un malore durante il suo match di secondo turno al Roland Garros il 28 maggio 2026. L'incidente si è verificato nel corso del secondo set, quando il tennista ha smesso di giocare e si è accasciato sul campo. È stato subito assistito dal personale medico presente all'incontro. Dopo alcuni minuti di cure, Sinner è stato accompagnato fuori dal campo in barella. La partita è stata sospesa e non è stata ancora comunicata la sua condizione.

Malore per Jannik Sinner nel suo match di secondo turno al Roland Garros 2026, oggi 28 maggio. Il numero uno al mondo era in vantaggio nettamente contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo sul 6-3, 6-2, 5-1, quando ha improvvisamente accusato un problema fisico che lo ha debilitato e che ha permesso a Cerundolo di rimontare fino a vincere il terzo set. L’italiano Jannik Sinner si rinfresca con del ghiaccio durante il match del secondo turno del singolare maschile contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo giovedì 28 maggio 2026. (AP PhotoThibault Camus) Quando il punteggio del terzo set era sul 5-4 e 0-40 sul servizio di Sinner l’altoatesino ha chiamato l’arbitro di sedia, che ha interrotto il gioco e chiamato il fisioterapista a bordo campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successo

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Sinner, malore al Roland Garros: il crollo a un passo dalla vittoria del terzo set

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