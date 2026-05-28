Jannik Sinner si è fermato improvvisamente durante la partita a Parigi, dopo aver dominato i primi due set e essere sul 5-1 nel terzo, ad un game dalla vittoria. Il tennista ha accusato un malore e ha vomitato, costringendolo a interrompere il gioco. Questa situazione ha portato alla sua eliminazione dal torneo.

Improvvisamente Jannik Sinner si è fermato. Dopo aver dominato il match contro Juan Manuel Cerundolo per due set, ed essere stato sul 5-1 nel terzo set, ad un game dalla vittoria l'azzurro ha iniziato ad avvertire problemi fisici. Una condizione che è calata visibilmente di minuto in minuto, tanto da costringerlo a perdere anche il primo turno di battuta di tutta la partita. Da lì un escalation repentina. Nel giro di pochi minuti dal 5-1 si è ritrovato sul 5-4 e nonostante gli interventi medici non è riuscito più a riprendere il filo della partita. Da quel momento è scivolato completamente via, Jannik da campione vero è rimasto in campo fino all'ultimo punto, provando ad andare oltre tutto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sinner eliminato, clamoroso a Parigi: il caldo, il malore e il vomito. Cambia tutto a un game dalla vittoria, cosa è successo

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SINNER CROLLA AL ROLAND GARROS! Eliminato da Cerundolo dopo il malore sotto il caldo

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