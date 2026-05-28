A Parigi, Jannik Sinner è stato costretto a interrompere il match contro Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver vinto i primi due set e essere in vantaggio 5-1 nel terzo, si è fermato improvvisamente a causa di un malore e vomito. Il giocatore ha lasciato il campo e il match è stato sospeso. La partita, che sembrava vicina alla conclusione, si è interrotta senza una conclusione definitiva.

Improvvisamente Jannik Sinner si è fermato. Dopo aver dominato il match contro Juan Manuel Cerundolo per due set, ed essere stato sul 5-1 nel terzo set, ad un game dalla vittoria l'azzurro ha iniziato ad avvertire problemi fisici. Una condizione che è calata visibilmente di minuto in minuto, tanto da costringerlo a perdere anche il primo turno di battuta di tutta la partita. Da lì un escalation repentina. Nel giro di pochi minuti dal 5-1 si è ritrovato sul 5-4 e nonostante gli interventi medici non è riuscito più a riprendere il filo della partita. Da quel momento è scivolato completamente via, Jannik da campione vero è rimasto in campo fino all'ultimo punto, provando ad andare oltre tutto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner eliminato a Parigi: il caldo, il malore e il vomito. Cambia tutto a un game dalla vittoria, cosa è successo

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Dramma Sinner, eliminato dal Roland Garros. Il caldo lo ferma, il malore sul 5-1 del terzo set

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