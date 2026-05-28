sinner e la maledizione di parigi

Un anno dopo la finale di Parigi, il tennista italiano si trova ancora a un passo dalla vittoria. La partita si è conclusa con una sconfitta in tre set, dopo aver combattuto fino all’ultimo punto. La tensione in campo era palpabile, con scambi intensi e lunghe fasi di gioco. La vittoria sfuggita ha lasciato un segno, ma l’atleta ha già ripreso gli allenamenti, determinato a tornare in campo.

Fili d'erba L'italiano domina per due set e mezzo contro Manuel Cerúndolo (6-3 6-2 5-1), poi crolla fisicamente e perde in modo clamoroso. Il Roland Garros si riapre e il sogno del Career Grand Slam si interrompe Fili d'erba L'italiano domina per due set e mezzo contro Manuel Cerúndolo (6-3 6-2 5-1), poi crolla fisicamente e perde in modo clamoroso. Il Roland Garros si riapre e il sogno del Career Grand Slam si interrompe La maledizione di Parigi. Un anno dopo. Nel giugno 2025 si fermò a un punto dalla gloria, dopo una delle più belle e intense finali slam della storia. Oggi si è dovuto arrendere al caldo e a un drammatico crollo fisico, a dir la verità non nuovo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Sinner super favorito a Parigi, il sorteggio è buono

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