Nella semifinale di Miami, il tennista tedesco ha dichiarato di voler tentare ogni strategia possibile per interrompere una serie negativa di sei sconfitte consecutive contro il giocatore italiano. Ha affermato di essere determinato a fare di tutto, inclusa l’ipotesi di aggredire l’avversario, per ottenere una vittoria. La partita si gioca questa notte, con entrambi i contendenti pronti a scendere in campo.

Sono passati quasi tre anni dal 5 settembre 2023, data dell'ultima vittoria di Alexander Zverev su Jannik Sinner, quarto turno dello Us Open. Che coincide tra l'altro con l'ultima volta in cui l'azzurro ha perso in uno Slam prima dei quarti di finale, una vita tennistica fa. Una sconfitta dura, in lotta, che ha avuto quasi un effetto clic su Jannik: la sua definitiva ascesa all'élite del tennis, coronata con il primo Slam all'Australian Open 2024, affonda radici profonde nella parte finale del 2023. E contro Zverev, da quel giorno, ci sono stati ben sei scontri diretti, tra cui la dolorosa finale dell'Australian Open 2025, quando Jannik consolò in mondovisione un avversario quasi in lacrime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zverev e la maledizione Sinner: "Proverò di tutto, lo aggredirò e..."

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