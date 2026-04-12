Van Aert batte in volata Pogacar e vince la Parigi-Roubaix 2026 | continua la maledizione per Pogi
Wout van Aert ha conquistato la vittoria nella Parigi-Roubaix 2026, superando in volata Tadej Pogacar. Sul podio sono saliti anche Jasper Stuyven, che ha battuto sia Michael Pedersen che Mathieu van der Poel. La corsa si è conclusa con una volata finale tra i primi, con van Aert che ha prevalso sugli avversari. La competizione ha visto il dominio di alcuni dei principali ciclisti del circuito.
Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 battendo in volata Pogacar: Stuyven completa il podio, battendo sia Pedersen che van der Poel.🔗 Leggi su Fanpage.it
LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: VAN AERT BATTE POGACAR! Epica volata del belga nel velodromo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:25 Volata a due da manuale del fiammingo, che scoppia in lacrime avvolto dai fotografi.
Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix: battuto Pogacar in una volata epicaIl belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena.