Van Aert batte in volata Pogacar e vince la Parigi-Roubaix 2026 | continua la maledizione per Pogi

Wout van Aert ha conquistato la vittoria nella Parigi-Roubaix 2026, superando in volata Tadej Pogacar. Sul podio sono saliti anche Jasper Stuyven, che ha battuto sia Michael Pedersen che Mathieu van der Poel. La corsa si è conclusa con una volata finale tra i primi, con van Aert che ha prevalso sugli avversari. La competizione ha visto il dominio di alcuni dei principali ciclisti del circuito.