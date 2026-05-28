Dopo l'eliminazione al Roland Garros, il giocatore ha spiegato di aver avvertito malessere, con sensazioni di capogiro e mancanza di energie durante il match. Ha aggiunto che si sentiva debilitato e che non riusciva a dare il massimo in campo. La sua condizione fisica ha influenzato la performance, rendendo difficile mantenere la concentrazione e la forza necessaria per affrontare l'avversario.

PARIGI – “Mi sentivo male, mi girava la testa e non avevo energie, non riuscivo a tirar fuori niente. Nessuno è un robot. Ho provato a servire per il match, ma non avevo molte energie, mi sono lasciato sfuggire il quarto set”. Così Jannik Sinner dopo la sconfitta nel secondo turno del Roland Garros. “Quando mi sono svegliato non mi sentivo molto bene, non ho dormito bene stanotte – ha rivelato l’azzurro – Nei tornei del Grande Slam ci sono sempre giornate in cui non ti senti bene ed è quello che è successo a me. Ho toccato il fondo ed è finita lì. Faceva caldo, ma non così tanto. Le condizioni erano buone per giocare, oggi è andata così”. BINAGHI – “Voglio ringraziare Jannik Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sinner dopo l’eliminazione dal Roland Garros: “Mi sentivo male, mi girava la testa, nessuno è un robot”

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JANNIK SINNER: LELIMINAZIONE AMARA DA ROLAND GARROS

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