LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro sta male Mi sento disidratato
Durante il match a Roland Garros, l’azzurro ha dichiarato di sentirsi disidratato. Dopo aver vinto i primi due set, si trovava in vantaggio 5-4 nel terzo, ma a quel punto qualcosa si è rotto, e il punteggio si è complicato. La partita era iniziata bene, ma la condizione fisica ha influito sull’andamento del match. Il giocatore ha mostrato segnali di affaticamento mentre affrontava l’avversario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Sembrava finita. Sembrava andato tutto bene. Forse troppo.Poi sul 5-1 qualcosa si è rotto. Un malessere ha colpo improvvisamente Sinner. Adesso bisogna lottare. 14.19 Sinner è rientrato negli spogliatoi. 14.18 “ Non mi sento bene, mi viene da vomitare “, dice Sinner al fisioterapista. 14.16 Sinner chiede l’intervento del fisioterapista. Scende il giudice di sedia a parlare con Sinner. “ Mi sento disidratato “. 0-40 Niente da fare. Sinner spara fuori il rovescio incrociato, poi va a sedersi a bordocampo. Non sta bene, si piega tre volte sulle ginocchia, si mette una mano sulla schiena. 0-30 Sinner colpisce male di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner vs Juan Manuel Cerúndolo | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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