LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro sta male Mi sento disidratato

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match a Roland Garros, l’azzurro ha dichiarato di sentirsi disidratato. Dopo aver vinto i primi due set, si trovava in vantaggio 5-4 nel terzo, ma a quel punto qualcosa si è rotto, e il punteggio si è complicato. La partita era iniziata bene, ma la condizione fisica ha influito sull’andamento del match. Il giocatore ha mostrato segnali di affaticamento mentre affrontava l’avversario.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Sembrava finita. Sembrava andato tutto bene. Forse troppo.Poi sul 5-1 qualcosa si è rotto. Un malessere ha colpo improvvisamente Sinner. Adesso bisogna lottare. 14.19 Sinner è rientrato negli spogliatoi. 14.18 “ Non mi sento bene, mi viene da vomitare “, dice Sinner al fisioterapista. 14.16 Sinner chiede l’intervento del fisioterapista. Scende il giudice di sedia a parlare con Sinner. “ Mi sento disidratato “. 0-40 Niente da fare. Sinner spara fuori il rovescio incrociato, poi va a sedersi a bordocampo. Non sta bene, si piega tre volte sulle ginocchia, si mette una mano sulla schiena. 0-30 Sinner colpisce male di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-J. Cerundolo 6-3, 6-2, 5-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro sta male. “Mi sento disidratato”
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