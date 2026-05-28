LIVE Sinner-J Cerundolo 6-3 6-2 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro sta male Mi sento disidratato

Notizia in breve

Durante il match a Roland Garros, l’azzurro ha dichiarato di sentirsi disidratato. Dopo aver vinto i primi due set, si trovava in vantaggio 5-4 nel terzo, ma a quel punto qualcosa si è rotto, e il punteggio si è complicato. La partita era iniziata bene, ma la condizione fisica ha influito sull’andamento del match. Il giocatore ha mostrato segnali di affaticamento mentre affrontava l’avversario.