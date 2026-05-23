Jannik Sinner si prepara all'esordio al Roland Garros, previsto per martedì contro il francese Clement Tabur, con un atteggiamento cauto. In conferenza stampa ha dichiarato di essere consapevole dei match difficili che lo attendono e ha sottolineato che gli avversari lo studiano. Il tennista italiano ha evidenziato la sua attenzione ai prossimi incontri, senza rivelare dettagli sulle strategie o sulle aspettative.

Jannik Sinner a tutto campo in conferenza stampa prima del suo esordio al Roland Garros, che avverrà martedì in orario da definire contro il francese (wild card) Clement Tabur. Il classe 2001 di Sesto Pusteria ha raccontato alla stampa numerose questioni legate al tennis, al tornare in terra francese e a quel che sta accadendo tra giocatori e Slam. Così il numero 1 del mondo sul periodo tra Roma e Parigi: “ Sono andato dai miei genitori alcuni giorni, sono stato lì e sono arrivato ieri. Ho provato a recuperare un po’. Spero di essere pronto per il match di primo turno. Questo è stato un periodo davvero lungo, ma positivo. Sono fortunato a essere in questa posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner cauto: “So che mi aspettano match duri al Roland Garros. Normale che mi studino”

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Jannik Sinner Reacts After Completing Golden Masters | Rome 2026

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