Jannik Sinner ha vinto il suo primo match a Wimbledon, eliminando Luca Nardi e accedendo al secondo turno. Dopo la vittoria, Jim Courier ha commentato con frasi forti, definendo l’atleta “un assassino a sangue freddo”.

Jannik Sinner ha iniziato senza intoppi il suo percorso a Wimbledon, superando con un successo netto Luca Nardi e conquistando l’accesso al secondo turno. Il numero uno del mondo affronterà ora l’australiano Aleksandar Vukic, passato al turno successivo grazie alla vittoria sul taiwanese Tseng Chun-hsin. L’esordio sull’erba londinese arriva in una fase particolare per l’altoatesino, dopo la recente separazione dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sinner debutta a Wimbledon, poi le frasi choc di Jim Courier: “Un assassino a sangue freddo”

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