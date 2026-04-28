Nel torneo di Madrid, numerosi giocatori hanno deciso di ritirarsi, lasciando spazio a un quadro di partite incomplete e situazioni di incertezza. Jim Courier ha commentato la situazione ipotizzando le possibili cause di queste assenze, mentre Sabalenka ha risposto con una battuta. La manifestazione sta assumendo un volto diverso rispetto alle precedenti edizioni, con molte defezioni che stanno influenzando il programma e il livello delle competizioni.

L’edizione in corso del Mutua Madrid Open si sta trasformando in un torneo segnato più dalle defezioni che dal tennis giocato. Dopo i forfait eccellenti alla vigilia, tra cui quelli di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, il problema si è esteso durante la competizione, con una lunga serie di ritiri e condizioni fisiche precarie che hanno coinvolto numerosi protagonisti del circuito. Diversi giocatori hanno accusato sintomi riconducibili a un virus intestinale o a una sospetta intossicazione alimentare. Tra i casi più evidenti, Marin Cilic ha parlato apertamente di “intossicazione alimentare” nel rinunciare al suo match, mentre anche Madison Keys ha dovuto alzare bandiera bianca.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tanti ritiri nel torneo di Madrid: Jim Courier fa un’ipotesi e Sabalenka ci scherza

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