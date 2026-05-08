Delitto di Garlasco, l’informativa su Andrea Sempio: intercettazioni, appunti e dubbi sullo scontrino. Intercettazioni ambientali, appunti personali, ricerche web, annotazioni su Alberto Stasi e persino nuovi dubbi sul famoso scontrino di Vigevano. Sono alcuni degli elementi contenuti nelle oltre 300 pagine dell’informativa finale dei carabinieri di Milano depositata alla Procura di Pavia nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Un documento che accompagna la chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, oggi accusato dell’omicidio aggravato della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La frase intercettata sul sangue nella villetta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Quando sono andato io il sangue c’era’, le frasi choc di Sempio, gli appunti su Stasi e cosa emerge sullo scontrino

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