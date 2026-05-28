Jannik Sinner ha dovuto interrompere la partita agli Open di Francia a causa di un forte mal di testa, che ha impedito di continuare a giocare. Il tennista italiano, che aveva iniziato con energia, ha chiesto l’intervento dei medici e si è ritirato dal match. Il caldo intenso nel torneo parigino ha contribuito alla sua condizione. La partita è stata fermata prima che si concludesse, lasciando in sospeso l’esito.

Parigi, 28 maggio 2026 – Le bollicine e poi il mal di testa, forte. Sinner scende in campo col fioretto: palle corte, punti a rete (una ventina quelli vinti), serve & volley e slice e poi precipita in una crisi fisica proprio sul più bello, quando sta per chiudere la partita, un baratro profondissimo da cui non esce più e regala a Juan Manuel Cerundolo (vincitore per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1) il successo della vita, il terzo turno al Roland Garros e un possibile confronto con il talentuoso spagnolo Landaluce o il ceco Kopriva. Ed è uno choc, perché Sinner inizia in pieno controllo, con champagne e variazioni contro l’analista dei numeri. A Cerundolo le cifre piacciono, ha imparato a consultarle e a farne tesoro nella sua carriera che ha fatto un primo vero salto solo la scorsa stagione, a 24 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner dallo show a baratro: il caldo del Roland Garros ferma Jannik

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Sinner-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: grande ostacolo il caldo torrido del mezzogiornoJannik Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno di Roland Garros 2026.

Roland Garros, Sinner in campo. "Non temo il caldo"Jannik Sinner è sceso in campo a Roland Garros, affrontando le prime sfide del torneo.

Temi più discussi: Sinner arriva ai Roland Garros: il video postato sui social; Roland Garros, oggi tocca a Sinner: contro Tabur parte la caccia all'ultimo Slam. In campo anche Darderi e Arnaldi; Sinner, quando gioca al Roland Garros? Data, orario e dove vederlo in tv; Roland Garros, Sinner e non solo: il 1° turno degli italiani.

Clamoroso al Roland Garros: Medvedev subito out, era possibile avversario Sinner! Arnaldi ok, rimonta show shorturl.at/q5TAt x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

Sinner dallo show a baratro: il caldo del Roland Garros ferma JannikParigi, 28 maggio 2026 – Le bollicine e poi il mal di testa, forte. Sinner scende in campo col fioretto: palle corte, punti a rete (una ventina quelli vinti), serve & volley e slice e poi precipita in ... sport.quotidiano.net

Sinner shock, fuori dal Roland Garros per un malore: Cerundolo rimonta e avanzaL'altoatesino, vittorioso al debutto contro Tabur, sfida l'argentino al secondo turno. A Parigi, unico Slam che gli manca in bacheca, è il grande favorito ... tuttosport.com