Sinner dallo show a baratro | il caldo del Roland Garros ferma Jannik

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha dovuto interrompere la partita agli Open di Francia a causa di un forte mal di testa, che ha impedito di continuare a giocare. Il tennista italiano, che aveva iniziato con energia, ha chiesto l’intervento dei medici e si è ritirato dal match. Il caldo intenso nel torneo parigino ha contribuito alla sua condizione. La partita è stata fermata prima che si concludesse, lasciando in sospeso l’esito.

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Parigi, 28 maggio 2026 – Le bollicine e poi il mal di testa, forte. Sinner scende in campo col fioretto: palle corte, punti a rete (una ventina quelli vinti), serve & volley e slice e poi precipita in una crisi fisica proprio sul più bello,  quando sta per chiudere la partita, un baratro profondissimo da cui non esce più e regala a Juan Manuel Cerundolo (vincitore per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1) il successo della vita, il terzo turno al Roland Garros e un possibile confronto con il talentuoso spagnolo Landaluce o il ceco Kopriva. Ed è uno choc, perché Sinner inizia in pieno controllo, con champagne e variazioni contro l’analista dei numeri. A Cerundolo le cifre piacciono, ha imparato a consultarle e a farne tesoro nella sua carriera che ha fatto un primo vero salto solo la scorsa stagione, a 24 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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