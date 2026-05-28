Jannik Sinner è sceso in campo a Roland Garros, affrontando le prime sfide del torneo. Non ha mostrato preoccupazioni per il caldo, giocando con determinazione. La partita si è conclusa con una vittoria, confermando la sua presenza nel torneo. Sinner si prepara ora agli incontri successivi, con l’obiettivo di arrivare il più avanti possibile. Il tennista italiano ha dato segnali di solidità durante il match odierno.

AGI - Il numero uno al mondo Jannik Sinner prosegue oggi la sua corsa verso il primo titolo all' Open di Francia. Arrivato al Roland Garros dopo aver vinto tutti e tre i titoli dei Masters 1000 sulla terra battuta, diventando così il secondo giocatore dopo Novak Djokovic a completare la serie dei nove tornei di livello 1000, Sinner è favoritissimo alla vittoria finale di Parigi e sembra non avere rivali in grado di fermarlo. Pochi scommetterebbero contro di lui ora che punta a completare il Career Grand Slam conquistando l'unico che gli manca, l'Open di Francia di quest'anno. Nel 2025 fu sconfitto al super tie-break del quinto set dopo una battaglia epica contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roland Garros, Sinner in campo. "Non temo il caldo"

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