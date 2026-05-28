Durante una partita di circa due ore, il tennista ha mostrato un gioco solido e preciso, senza errori evidenti. Tuttavia, nel corso del match, ha subito un calo improvviso che ha compromesso le sue prestazioni, portandolo a perdere il controllo e il ritmo. La partita si è conclusa con una sconfitta contro l’avversario argentino, che ha approfittato dell’assenza di reazioni del suo rivale. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle cause del calo improvviso.

Per oltre due ore sembrava la solita macchina perfetta. Dominante, lucido, quasi ingiocabile. Poi, all’improvviso, il blackout. Jannik Sinner esce clamorosamente dal Roland Garros dopo essere stato avanti di due set contro Juan Manuel Cerundolo e aver avuto la partita praticamente in mano. Da quel momento, però, qualcosa si spegne completamente nel numero uno del mondo: il malore, le difficoltà nei movimenti, il volto stravolto, le continue pause e infine il crollo totale fino al 2-4 finale. Una sconfitta che va oltre il risultato e che inevitabilmente apre interrogativi pesanti sulle condizioni fisiche dell’azzurro, sulla preparazione atletica e sulla gestione delle partite in condizioni climatiche estreme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner crolla con Cerundolo: cosa gli è successo davvero?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DARDERI: l'intervista completa a Sky Sport dopo il successo contro Zverev | Roma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sinner, crampi e vomito al Roland Garros? Cos’è successo con Cerundolo

Il malore, i crampi, la sconfitta: cosa è successo davvero a SinnerJannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros dopo aver perso contro Cerundolo.

Temi più discussi: Lo chiamano computer, è nato (quasi) in campo: chi è JuanMa Cerundolo, prossimo rivale di Sinner; Rolaqnd Garros, da padrone del match al crollo: Sinner eliminato a Parigi; Sinner testa il caldo di Parigi: cosa è successo finora ai giocatori e cosa dice la heat policy; Ufficiale l'orario di Sinner-Cerundolo al 2° turno del Roland Garros.

Jannik Sinner crolla, sta male ma riprende a giocare contro Cerundolo: eliminato dal Roland Garros x.com

Clamoroso al Roland Garros: Sinner crolla fisicamente e viene eliminato da Cerundolo al quinto setPARIGI. Clamoroso a Parigi: quello che doveva essere poco più di un allenamento d'inizio torneo si è trasformato in uno psicodramma sportivo. Con un esito finale che nessuno avrebbe potuto prevedere ... ildolomiti.it

Roland Garros 2026, Sinner perde con Cerundolo 6-3 6-2 5-7 1-6 1-6: Jannik crolla per il caldo, è fuoriLa diretta di Sinner-Cerundolo oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e il risultato live ... fanpage.it