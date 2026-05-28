Sinner crampi e vomito al Roland Garros? Cos’è successo con Cerundolo

Notizia in breve

Durante la partita al Roland Garros, Jannik Sinner ha accusato crampi e vomito. L’incidente si è verificato nel corso del match contro Cerundolo. Il tennista ha dovuto interrompere il gioco e ha ricevuto assistenza medica sul campo. La sua condizione ha portato alla sospensione temporanea dell’incontro. La partita è ripresa dopo l’intervento, ma non sono stati forniti dettagli sulla durata o sulle conseguenze di questi problemi fisici.