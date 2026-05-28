Sinner crampi e vomito al Roland Garros? Cos’è successo con Cerundolo
Durante la partita al Roland Garros, Jannik Sinner ha accusato crampi e vomito. L’incidente si è verificato nel corso del match contro Cerundolo. Il tennista ha dovuto interrompere il gioco e ha ricevuto assistenza medica sul campo. La sua condizione ha portato alla sospensione temporanea dell’incontro. La partita è ripresa dopo l’intervento, ma non sono stati forniti dettagli sulla durata o sulle conseguenze di questi problemi fisici.
(Adnkronos) – Problemi fisici per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'argentino Juan Manuel Cerundolo in una partita segnata, nelle fasi finali del terzo set, da un problema fisico accusato da Sinner, che al momento di servire per il match ha concesso break facendosi rimontare da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Jannik Sinner's Secret Weakness At Roland Garros 2026 — The Weather Could End His Run Early
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