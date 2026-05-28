Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros dopo aver perso contro Cerundolo. Durante l'incontro, il tennista ha accusato un malore e crampi, che hanno influito sulla sua performance. La partita si è conclusa con la sconfitta, in un match condizionato dai problemi fisici che hanno colpito Sinner durante il gioco.

Per lunghi tratti della partita sembrava il solito Jannik Sinner. Concentrato, lucido, persino dominante a tratti. Poi qualcosa si è spento improvvisamente. Prima piccoli segnali, quasi invisibili. Qualche movimento più lento, pause più lunghe tra un punto e l’altro, il volto sempre più contratto. Dopo, il crollo fisico. La sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros non è stata soltanto una giornata storta. Dietro quel ko c’è stato un problema fisico vero, evidente, che ha cambiato completamente il match. Sinner aveva iniziato la sfida con buona intensità. Il problema è nato nel terzo set quando Jannik era al servizio per il match, sul 5-2 in suo favore. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Il malore, i crampi, la sconfitta: cosa è successo davvero a Sinner

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Cosa mi è successo davvero”. Valeria Marini spiega il malore al Grande Fratello VipValeria Marini ha raccontato di aver avuto un malore durante la permanenza al Grande Fratello Vip.

Sinner e il malore al Roland Garros 2026: cosa è successoJannik Sinner è stato colto da un malore durante il suo match di secondo turno al Roland Garros il 28 maggio 2026.

Temi più discussi: Vince dopo quasi 5 ore e crolla a terra: attimi di apprensione al Roland Garros. FOTO; Paura al Roland Garros, Sinner si sente male in campo: Devo vomitare; Rolaqnd Garros, da padrone del match al crollo: Sinner eliminato a Parigi; Mensik si accascia dopo la vittoria su Navone al Roland Garros: è distrutto, arrivano i sanitari.

SINNER OUT DAL ROLAND GARROS Finisce male il torneo parigino di Sinner, che in vantaggio di due set a zero e per 5-1 nel terzo set è stato colto da un malore, probabilmente dovuto al gran caldo. Da quel momento ha subito 18 punti di fila da Cerun x.com

Malore Sinner a Parigi, cosa è successo (davvero) in campo: il mancamento e la richiesta di aiuto. Le parole dello staffRoland Garros stregato per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match in cui, quando era a un passo dalla vittoria nel terzo set, ... leggo.it

Dramma Sinner al Roland Garros: malore e crampi per l’azzurro, Cerundolo vince in rimonta in cinque setFinisce l’avventura del numero uno al mondo a Parigi. Il gran caldo colpisce ancora Sinner che cede Era l’incubo per tutti i suoi fan e alla fine purtroppo è stato il reale motivo della sconfitta. Il ... tennisitaliano.it