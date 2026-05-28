Sinner ha abbandonato il torneo di Roland Garros dopo aver perso contro l’avversario nel corso dei quarti di finale. La partita si è svolta con temperature elevate, che hanno influenzato le condizioni fisiche del giocatore. Durante il match, ha mostrato segni di affaticamento e ha dovuto arrendersi nel secondo set. La sua resistenza è stata messa a dura prova dal caldo intenso.

La resistenza fisica è il vero tallone d’Achille di Jannik Sinner. Che è un fuoriclasse, un campionissimo, ma il fisico non è all’altezza del resto. Orami è un fuoriclasse consolidato, è successo diverse volte. Evidentemente è una debolezza che va accettata. È successo anche oggi al Roland Garros. Sinner stava battendo agevolmente l’argentino Cerundolo 6-3 6-2 5-1 quando ha cominciato a patire le conseguenze di un colpo di sole. Giocare a mezzogiorno non lo ha aiutato. Si sapeva che avrebbe sofferto ma era a un passo dal traguardo. Non è bastato. Sinner da quel momento ha vinto la miseria di due game. Ha perso il terzo 7-5 e poi il quarto e il quinto per 6-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner crolla col caldo e va fuori al Roland Garros

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