Sinner al Roland Garros | sfida contro Tabur e allarme caldo a Parigi

Notizia in breve

Sinner affronta Tabur al Roland Garros mentre le temperature a Parigi superano i 30 gradi. Il caldo intenso potrebbe influenzare il rimbalzo della palla e le prestazioni degli atleti. L'organizzazione ha annunciato misure per proteggere i giocatori, tra cui pause e accesso all'acqua. La partita si svolge con queste condizioni climatiche estreme, che rappresentano un rischio per la salute degli atleti.