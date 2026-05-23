Sinner al Roland Garros | sfida contro Tabur e allarme caldo a Parigi
Sinner affronta Tabur al Roland Garros mentre le temperature a Parigi superano i 30 gradi. Il caldo intenso potrebbe influenzare il rimbalzo della palla e le prestazioni degli atleti. L'organizzazione ha annunciato misure per proteggere i giocatori, tra cui pause e accesso all'acqua. La partita si svolge con queste condizioni climatiche estreme, che rappresentano un rischio per la salute degli atleti.
? Punti chiave Come influenzerà il caldo estremo il rimbalzo della palla di Sinner?. Quali misure adotterà l'organizzazione per proteggere gli atleti dai 30 gradi?. Perché il clima di Parigi potrebbe favorire lo stile di gioco dell'azzurro?. Chi deciderà se sospendere le partite in caso di temperature record?.? In Breve Clement Tabur numero 165 del ranking affronta l'azzurro martedì 26 maggio 2026.. Allerta meteo per temperature superiori ai 30 gradi tra lunedì 25 e mercoledì 27 maggio.. Nuove regole ATP 2026 prevedono cooling break di 10 minuti sopra i 30 gradi.. Possibile slot serale sul campo Philippe Chatier alle ore 20.30 per evitare l'insolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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