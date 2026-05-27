L’italiano affronta l’argentino nel secondo turno di Roland Garros, con l’obiettivo di qualificarsi per il terzo. La sfida si svolge sulla terra battuta parigina, dopo le recenti vittorie di entrambi nei rispettivi match di apertura. Cerundolo, reduce da una sconfitta contro lo stesso avversario in un torneo precedente, cerca vendetta. Entrambi hanno ottenuto risultati positivi nelle ultime partite, e il confronto è considerato equilibrato. La partita si svolge in una giornata di pioggia, con condizioni di gioco potenzialmente influenzate.

Sinner sfida Juan Manuel Cerundolo a Parigi per il passaggio al terzo turno: le ultime prestazioni e i fattori decisivi alla vigilia dell’incontro. Ha affrontato il fratello maggiore, Francisco, per un totale di 6 volte, nel corso della sua carriera. Tanto da conoscerlo come le sue tasche, insomma. Contro Juan Manuel Cerundolo, invece, Jannik Sinner ha gareggiato una volta soltanto: nel 2023, quando l’altoatesino non era ancora il gigante che è oggi. Eppure, nonostante non fosse ancora sul tetto del mondo, fu facile per lui imporsi sull’argentino nel verde contesto di Wimbledon: lo liquidò senza troppi complimenti in 3 set appena, lasciandogli vincere solo 6 game. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Cerundolo: l’argentino cerca vendetta al Roland Garros

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