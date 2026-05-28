Durante il secondo turno di Roland Garros, Jannik Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo, ma il caldo intenso rende difficile il gioco. Sul Philippe Chatrier, le condizioni climatiche influenzano il ritmo degli scambi e la resistenza dei giocatori. La partita si svolge sotto una forte ondata di caldo, che sta complicando la gestione delle energie per entrambi. La sfida prosegue con difficoltà evidenti, mentre il pubblico assiste a un match condizionato dalle temperature elevate.

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, ma sul Philippe Chatrier il tennis sta passando quasi in secondo piano. Il vero protagonista del match è il caldo soffocante che avvolge Parigi e che sta mettendo in seria difficoltà il numero uno del mondo. Fin dai primi game le condizioni sono apparse durissime, con temperature oltre i 30 gradi e un’umidità pesante che rende ogni scambio ancora più faticoso. Dopo un avvio dominante, qualcosa però è cambiato improvvisamente. Sinner ha iniziato a rallentare, a muoversi con difficoltà e a mostrare segnali evidenti di sofferenza fisica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Sinner contro Cerundolo, enorme difficoltà in campo per il caldo

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