Jannik Sinner scenderà in campo giovedì contro Juan Manuel Cerundolo al secondo turno di Roland Garros, due giorni dopo aver vinto contro Clement Tabur nel primo. L'incontro è programmato in un orario considerato tra i peggiori per le alte temperature, a causa dell’emergenza caldo. La partita si svolgerà nel tardo pomeriggio, con condizioni climatiche che hanno già sollevato preoccupazioni tra i giocatori e gli addetti ai lavori.

A distanza di due giorni dalla vittoria di primo turno contro Clement Tabur, Jannik Sinner torna in campo giovedì per il secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno al mondo – che all’esordio aveva evitato il problema del caldo parigino – giocherà questa volta nella sessione diurna, con le temperature altissime che saranno così un ostacolo in più all’interno del match. L’avversario sarà Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking Atp, da non confondere con il fratello maggiore Francisco, numero 26. L’unico precedente risale al 2023 e fu vinto da Jannik Sinner. Sinner-Cerundolo, l’orario del match. Nel primo turno Sinner aveva evitato il problema giocando nella sessione serale, questa volta no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, quando gioca Sinner contro Cerundolo: è l’orario peggiore per l’emergenza caldo

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