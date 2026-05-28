Nel secondo turno al Roland Garros, Jannik Sinner ha perso il terzo set contro Juan Manuel Cerundolo, a causa di una difficoltà fisica legata al caldo intenso. La partita si è conclusa con Sinner sconfitto nel parziale, mentre il calore ha influito sulla sua prestazione. Nonostante il risultato, l’incontro ha evidenziato le sfide legate alle condizioni ambientali durante la competizione.

Non soltanto Juan Manuel Cerundolo. Per Jannik Sinner il vero avversario del secondo turno al Roland Garros potrebbe essere anche il caldo soffocante che oggi avvolge Parigi. Il numero uno del mondo scende in campo sul Philippe Chatrier per affrontare l’argentino, fratello minore di Francisco Cerundolo, in un match che apre il programma della giornata a mezzogiorno, nell’orario più caldo. 15:02 – 1-0, Cerundolo parte avanti nel quarto set: Sinner ancora in difficoltà Si riprende a giocare, ma Jannik Sinner appare ancora lontano dalla sua versione migliore. L’azzurro sembra arrugginito e poco brillante negli spostamenti dopo il malore accusato nel finale del terzo set. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner contro Cerundolo, difficoltà fisica in campo per il caldo: perde il terzo set

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