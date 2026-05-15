Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha vinto il primo set contro il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2 in 32 minuti. Dopo aver preso il controllo del gioco, Sinner ha iniziato a mostrare segni di affaticamento fisico, con diversi piegamenti sulle ginocchia e difficoltà nei movimenti. La partita è proseguita con momenti di prova fisica per il tennista italiano, che ha cercato di mantenere la concentrazione nonostante le condizioni non ideali.

Jannik Sinner ha dominato il primo set contro il russo Daniil Medvedev, aprendo in maniera perentoria la semifinale degli Internazionali d’Italia: 6-2 in appena 32 minuti di gioco, dopo essersi issato sul 4-0 e avere strappato il servizio al russo con assoluta disinvoltura. La seconda frazione si è però aperta con delle difficoltà per il numero 1 del mondo: ha perso il turno in battuta nel secondo game, è andato sotto per 0-3 e ha dovuto annullare tre palle break nel corso del quarto gioco, si è salvato e ha poi strappato il servizio al rivale e riuscire a pareggiare sul 3-3. Le condizioni fisiche del fuoriclasse altoatesino non sembrano essere delle migliori e si è un po’ palesata la stanchezza di cui lo stesso giocatore aveva parlato ieri pomeriggio dopo il successo conseguito contro il russo Andrey Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner in difficoltà fisica contro Medvedev: cosa è successo e i continui piegamenti sulle ginocchia

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