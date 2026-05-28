Jannik Sinner ha interrotto la serie di 34 vittorie consecutive nei Masters 1000, un record assoluto. La serie gli ha permesso di vincere sei tornei di alto livello in successione. Dopo questa striscia vincente, il tennista si è fermato, interrompendo la sequenza di successi consecutivi. La sua serie rappresenta un record nel circuito ATP.

Dopo 34 vittorie consecutive nei Masters 1000 (record assoluto), che gli hanno fruttato la vittoria di sei tornei tra i più prestigiosi al mondo, uno dopo l'altro, Jannik Sinner si è fermato. A sorpresa è stato eliminato nel secondo turno del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi è stato sconfitto in cinque set dall'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 Atp, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 dopo 3 ore e 31 minuti di gioco. La cosa incredibile, per così dire, è che Sinner è stato a un centimetro dalla vittoria: conduceva due set a zero e, nel terzo, era avanti 5-1. Poi, all'improvviso, è successo qualcosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Jannik Sinner come Forrest Gump

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