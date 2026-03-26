Il Mysterium Festival torna a Taranto con un doppio appuntamento dedicato al compositore Dan Forrest. Venerdì 27 alle 20, presso una location cittadina, si terrà un evento che presenta il suo capolavoro “Requiem for the living”. L’appuntamento è il secondo di una serie di concerti previsti nell’ambito della rassegna musicale.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo appuntamento con il Mysterium Festival a Taranto. Venerdì 27 alle 20.30 nella chiesa del Carmine e sabato 28 marzo, alla stessa ora, nella chiesa di San Lorenzo, andrà in scena il “Requiem for the living” del compositore Dan Forrest, tra i più eseguiti nel panorama contemporaneo, in particolare nel repertorio corale. La composizione, scritta nel 2013 per soprano, tenore, coro misto a quattro parti e orchestra, rappresenta uno dei lavori più noti dell’autore. In programma anche il “Pater noster”. Il Requiem è articolato in cinque movimenti: Introito – Kyrie, Vanitas Vanitatum, Agnus Dei, Sanctus e Lux Aeterna. Sul palco l’ Orchestra ICO della Magna Grecia e il Coro Canticum Novum, diretti dal Maestro Fabio Ciofini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Mysterium Festival, doppio appuntamento con il “Requiem for the living” di Dan Forrest

Articoli correlati

Leggi anche: Mysterium Festival, doppio appuntamento con “Memorie” dedicato a Rocco Brandonisio

Gianni Morandi, la casa in collina a Bologna: l'orto, la cucina in pietra, il living con camino, il nido d'amore con Anna DanGianni Morandi è uno dei simboli della musica italiana: una carriera iniziata negli anni Sessanta e giunta ormai a oltre sessant’anni di successi,...

Contenuti e approfondimenti su Mysterium Festival

Temi più discussi: Mysterium Festival, doppio appuntamento con Memorie dedicato a Rocco Brandonisio; Il Mysterium Festival omaggia Dan Forrest; Memorie: doppio concerto per ricordare Rocco Brandonisio; Mysterium Festival, Il Processo a Gesù nel Salone dei Vescovi.

Mysterium Festival 2026: a Taranto il Requiem for the Living di Dan ForrestTARANTO – Nuovo appuntamento con il Mysterium Festival 2026, rassegna di fede, arte, storia, tradizione e cultura, che fino al 5 aprile animerà la città di Taranto con una serie di concerti e eventi c ... giornaledipuglia.com

Taranto: stasera e domani concerti per il Mysterium festival Orchestra della Magna GreciaLunedì 23 alle 20.30 nella chiesa Sant’Egidio e martedì 24 marzo, stessa ora, nella chiesa di San Domenico, due nuovi appuntamenti all’interno del Mysterium Festival appuntamenti con Memorie. Due ev ... noinotizie.it

Taranto, il Mysterium Festival ospita un momento di riflessione tra storia, diritto e spiritualità con il convegno “Il Processo a Gesù – Dignità umana e dialogo tra diritto e fede” - facebook.com facebook