Due volte il giro del mondo a piedi | l' incredibile record di Stelio il Forrest Gump romagnolo

Stelio Leoni, nato nel 1948 e residente a Fiumana di Predappio, ha percorso in nove anni e mezzo circa 80 mila chilometri a piedi. Durante il suo cammino ha compiuto due volte il giro del mondo, effettuando circa 105 milioni di passi. La sua avventura si è protratta per nove anni e mezzo senza interruzioni, dimostrando una grande costanza e determinazione nel portare avanti questa sfida.

Nove anni e mezzo di cammino ininterrotto, 105 milioni di passi e una determinazione d'acciaio. Stelio Leoni, forlivese classe 1948 residente a Fiumana di Predappio, ha tagliato un traguardo che definire incredibile è riduttivo: 80mila chilometri percorsi a piedi. Una distanza che equivale.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Di Maio, il nostro Forrest Gump, al King’s College. Epopea del nuovo arcitaliano Bollate, il record del podista Dolci: “Cinque volte il giro del mondo”E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un... Una raccolta di contenuti Si parla di: Leoni, altro traguardo: percorsi 80mila km; Leoni altro traguardo | percorsi 80mila km.