Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros, facendo salire leggermente il suo ranking rispetto a quello di Alcaraz. La vittoria sorprendente di Juan Manuel Cerundolo a Parigi ha attirato l’attenzione, mentre il tennista italiano ha visto aumentare il suo punteggio, ma senza grandi scossoni. La classifica si è aggiornata con questa uscita, modificando leggermente le posizioni dei giocatori in gara.

La sorpresa più clamorosa del Roland Garros arriva da Parigi e porta la firma di Juan Manuel Cerundolo. Jannik Sinner saluta infatti il torneo già al secondo turno dopo una battaglia durissima contro l’argentino, bravo ad approfittare del calo fisico dell’azzurro e a completare una rimonta che scuote il tabellone e anche il ranking ATP. Per il numero uno del mondo è una frenata pesante, inattesa soprattutto dopo una prima parte di stagione praticamente perfetta. Contro Cerundolo, però, qualcosa si è inceppato. Il caldo soffocante di Parigi, la tensione e qualche problema fisico hanno complicato la giornata dell’altoatesino, apparso in difficoltà soprattutto nella seconda parte del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, come cambia il ranking dopo l'eliminazione al Roland Garros? Jannik allunga (ma non troppo) su Alcaraz

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SHOCK a Miami: eliminazione a sorpresa di ALCARAZ !!

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