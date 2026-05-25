Il ranking ATP aggiornato al 25 maggio 2026 mostra Jannik Sinner che aumenta il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, dopo i tornei di Amburgo e Ginevra. Sinner ha recuperato 50 punti netti eliminando una delle penalità legate ai 500 del 2025. Attualmente, lo svizzero si trova a 2.790 punti di distanza dall’italiano.

Al termine del 500 di Amburgo e del 250 di Ginevra è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, liberandosi di una delle due penalità legate ai 500 giocati nel 2025, recupera 50 punti netti ed allunga nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che ora si trova a -2790 dall’azzurro. Rimane fuori dalla top ten, ma resta 11° Lorenzo Musetti, mentre perde due posizioni Flavio Cobolli, che non difendendo il titolo ad Amburgo scivola in 14ma piazza. Scendono di una posizione invece, Luciano Darderi, che si ritrova 17°, Lorenzo Sonego, che diventa 70°, e Mattia Bellucci, che si attesta in 73ma piazza. Esce fuori dall’elenco dei tennisti italiani tra i primi 100, invece, Matteo Arnaldi, che scivola indietro di 8 posizioni ed è ora 104°. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (25 maggio 2026): Sinner allunga su Alcaraz alla vigilia del Roland Garros

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