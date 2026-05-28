Jannik Sinner ha abbandonato il torneo di Parigi al secondo turno dopo un crollo improvviso durante il match. Durante il gioco, ha vomitato, ma è rimasto in campo prima di perdere la partita. La sua uscita si è verificata in condizioni climatiche avverse, che potrebbero aver influenzato l’esito dell’incontro.

Il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros è già finito al secondo turno del torneo parigino. Un crollo clamoroso ma forse non completamente inaspettato viste le condizioni meteorologiche in cui si è giocato. Sinner è sceso in campo contro Cerundolo pochi minuti dopo mezzogiorno e dopo aver dominato i primi due set senza problemi stava per chiudere la partita. Il numero uno al mondo si era portato sul 5-1 (dopo aver vinto 6-3 6-2 i primi due set) e non c’era un solo motivo dal punto di vista tecnico che facesse pensare a un possibile ribaltone: Jannik era assoluto dominatore del match, Cerundolo era destinato a tornare negli spogliatoi in pochi minuti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner, clamoroso crollo a Parigi Vomita, resta in campo e perde

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SINNER COLLAPSES MEDICAL TIMEOUT AND RAIN CHAOS VS MEDVEDEV

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