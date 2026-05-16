Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia, disputata nel tardo pomeriggio, il pubblico presente al Centrale ha assistito a un episodio che ha attirato l’attenzione generale. Sinner si è accasciato a terra e ha vomitato in campo, mentre Medvedev ha protestato con l’arbitro. La scena è stata trasmessa anche in diretta televisiva, attirando numerosi spettatori e suscitando reazioni sui social media. L’evento ha generato commenti e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano state rese note ulteriori motivazioni o sviluppi successivi.

Quanto accaduto ieri sera sul Centrale del Foro Italico lo abbiamo visto praticamente tutti stando allo stadio gremito, e ai report sugli ascolti tv che danno la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner-Medvedev aver ottenuto, nell’access prime time, tra le 19.15 e le 21.51, prima dell’interruzione per pioggia, 1.789.000 spettatori e il 9,8% di share. Al netto dei picchi nella fascia successiva – con i telespettatori in attesa di capire se l’incontro sarebbe ripreso – che ha a sua volta ottenuto un ascolto notevole, con 1.425.000 spettatori e il 7.5% di share. Sinner-Medvedev, semifinale sospesa per pioggia: il siparietto del tennista russo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner sta male e vomita in campo, Medvedev protesta con l’arbitro: la reazione choc del russo indigna il Foro Italico (video)

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