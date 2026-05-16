Sinner sta male e vomita in campo Medvedev protesta con l’arbitro | la reazione choc del russo indigna il Foro Italico video

Da secoloditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia, disputata nel tardo pomeriggio, il pubblico presente al Centrale ha assistito a un episodio che ha attirato l’attenzione generale. Sinner si è accasciato a terra e ha vomitato in campo, mentre Medvedev ha protestato con l’arbitro. La scena è stata trasmessa anche in diretta televisiva, attirando numerosi spettatori e suscitando reazioni sui social media. L’evento ha generato commenti e polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano state rese note ulteriori motivazioni o sviluppi successivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quanto accaduto ieri sera sul Centrale del Foro Italico lo abbiamo visto praticamente tutti stando allo stadio gremito, e ai report sugli ascolti tv che danno la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner-Medvedev aver ottenuto, nell’access prime time, tra le 19.15 e le 21.51, prima dell’interruzione per pioggia, 1.789.000 spettatori e il 9,8% di share. Al netto dei picchi nella fascia successiva – con i telespettatori in attesa di capire se l’incontro sarebbe ripreso – che ha a sua volta ottenuto un ascolto notevole, con 1.425.000 spettatori e il 7.5% di share. Sinner-Medvedev, semifinale sospesa per pioggia: il siparietto del tennista russo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

sinner sta male e vomita in campo medvedev protesta con l8217arbitro la reazione choc del russo indigna il foro italico video
© Secoloditalia.it - Sinner sta male e vomita in campo, Medvedev protesta con l’arbitro: la reazione choc del russo indigna il Foro Italico (video)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SINNER-RUNE, succede di tutto: SUPER-COLPO, malore, rete rotta e... VITTORIA! | AUSTRALIAN OPEN 2025

Video SINNER-RUNE, succede di tutto: SUPER-COLPO, malore, rete rotta e... VITTORIA! | AUSTRALIAN OPEN 2025

Sullo stesso argomento

Foro Italico, il programma: Sinner conclude la semifinale con Medvedev, prima tocca a Bolelli e VavassoriAlle 13 la semifinale BolelliVavassori-HarrisonSkupski, a seguire la conclusione del match di Sinner.

Diluvia sul centrale del Foro italico, anche Sinner e Medvedev devono fermarsi. Darderi crolla con Ruud: sfuma il derby azzurro in finaleLa pioggia ferma anche la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev, quando i due erano al terzo set.

foro italico sinner sta male eSinner, quando gioca contro Medvedev? Orario (incubo pioggia), dove vederla anche in chiaro e da quale punteggio si riparteLa semifinale degli Internazionali Bnl d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa per pioggia, proprio mentre era in corso il terzo set decisivo per decretare ... ilgazzettino.it

La folle discussione tra Sinner ed Aurelie Tourte: la stessa arbitra del furto contro Tsitsipas a MontecarloLa semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non è stata soltanto una battaglia tecnica e fisica. Sul Centrale del Foro ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web