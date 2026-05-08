Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario programma streaming

Sabato 9 maggio, Jannik Sinner affronterà Sebastian Ofner nel match dei trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, che si disputerà sul campo centrale del Foro Italico. L'incontro si svolgerà in serata e sarà trasmesso in chiaro su TV8. Si può seguire anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali del torneo e del broadcaster.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Jannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei trentaduesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale per il circuito ATP. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il fuoriclasse azzurro si appresta a cominciare il suo cammino sulla terra battuta di Roma nel ruolo di favorito d’obbligo per la conquista del titolo. Reduce da una incredibile sequenza di vittorie e dal record di cinque affermazioni consecutive nei Masters 1000, il numero uno al mondo sogna di arrivare fino in fondo anche davanti al pubblico di casa per arrivare al Roland Garros sulle ali dell’entusiasmo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, programma, streaming Notizie correlate Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà... Cobolli-Shelton si vedrà in chiaro su TV8! Orario differita, programma, streamingOggi, domenica 19 aprile, per quanto concerne l’ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputerà la finale del tabellone principale di singolare maschile:... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Definito l’avversario di Sinner a Roma: programma in chiaro, orario probabile, streaming; ATP Roma: fuori Tsitsipas al primo turno. Ofner prossimo avversario di Sinner; Sinner, esordio con Ofner o Michelsen. Possibile derby con Berrettini al 3° turno. Sinner, domani l’esordio agli internazionali di Roma contro Ofner: orario e dove guardarla in tv e streamingSinner debutta agli Internazionali d’Italia contro Ofner: match sabato 9 maggio sul Centrale, diretta Sky Sport e streaming NOW ... affaritaliani.it Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo realeEsordio nel Masters 1000 italiano per il campione altoatesino: al Foro Italico la sfida nel secondo turno con l'austriaco numero 82 del ranking ... tuttosport.com Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo reale - facebook.com facebook #Sinner- #Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo reale x.com