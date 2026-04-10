Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8 ma non in diretta! Orario differita programma streaming

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si terrà sabato 11 aprile nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. La semifinale si giocherà nella parte bassa del tabellone, con l’azzurro che affronterà il tedesco. La sfida sarà trasmessa in differita su TV8, mentre lo streaming sarà disponibile online. La partita non sarà visibile in diretta televisiva.

Nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà opposto domani, sabato 11 aprile, al tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Il match della semifinale che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il teutonico sarà il secondo del programma, che sul Court Rainier III si aprirà alle ore 11.00 con la prima semifinale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 13.30: Sinner nei dodici precedenti è in vantaggio per 8-4. La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nella semifinale dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis ed in differita dalle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streaming MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orario gara in diretta, programma differita in chiaroIl Gran Premio di Thailandia di MotoGP si disputerà alle ore 9:00 di domenica 1 marzo. Sinner-Machac si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Montecarlo e decisione ufficiale di SkyJannik Sinner ha regolato il francese Ugo Humbert al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e agli ottavi di finale affronterà il ceco Tomas Machac,... DOVE VEDERE SINNER-ZVEREV AL MASTERS 1000 DI PARIGI IN TV E STREAMING Temi più discussi: Montecarlo, scattano i quarti di finale. Ecco quando gioca Sinner; Sorteggio tabellone Monte Carlo 2026: Sinner nel lato con Zverev, Musetti da quello di Alcaraz; ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz ai quarti perdendo un set. Avanti Zverev, Vacherot sogna; Tennis LIVE: Sinner batte Auger-Aliassime e vola in semifinale dove affronterà Zverev. Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà ... oasport.it Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvContro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale, l'azzurro ha conquistato la sua ventesima vittoria consecutiva Masters 1000 ... corrieredellosport.it Sinner vola in semifinale a Montecarlo e i "carotini" impazziscono di gioia: dal super smash all'ennesima gara contro Zverev - facebook.com facebook #Sinner- #Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com