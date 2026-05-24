Sinner quando gioca al Roland Garros? Esordio contro Tabur orario dove vederla tv e streaming precedenti e montepremi

Jannik Sinner giocherà al Roland Garros contro un avversario sconosciuto, Tabur, nel suo primo turno. La partita è programmata per una data ancora da confermare e sarà trasmessa in diretta sia su canali televisivi dedicati che in streaming online. La sfida segna l’inizio del torneo per il tennista italiano, che si presenta con un montepremi complessivo di milioni di euro in palio.

Cresce di ora in ora l'attesa a Parigi per l'esordio di Jannik Sinner, il grande favorito del Roland Garros. Sta infatti per partire la missione del numero uno del mondo che va a caccia della sua prima vittoria nello Slam francese, l'unico che ancora manca al suo palmares. E con Carlos Alcaraz costretto a guardare il torneo in tv per l'infortunio al polso, l'unico vero ostacolo nel cammino dell'altoatesino sembra essere rappresentato da se stesso, e dalle sue condizioni fisiche. Lo strapotere dimostrato a Roma ha infatti annichilito gli avversari e il primo che si troverà di fronte, Clement Tabur, numero 165 al mondo, non appare in grado di infastidirlo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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