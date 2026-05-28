Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros da Juan Manuel Cerundolo in cinque set, con i punteggi di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. La partita si è conclusa dopo che Sinner ha perso i primi due set, riuscendo a recuperare nel terzo, ma cedendo nel quarto e nel quinto. La sconfitta è stata accompagnata da commenti sui social riguardanti il caldo e il crollo fisico.

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Sinner al Roland Garros, con Jannik sconfitto da Juan Manuel Cerundolo (e dal caldo) in cinque set, con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1. Alla fine del terzo set, il numero uno del mondo ha accusato diversi problemi fisici a causa delle alte temperature di Parigi e non è riuscito a tornare sui suoi ritmi. I fan di Jannik hanno espresso vicinanza al campione italiano, criticando anche la scelta degli organizzatori di programmare il suo match alle 12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Cerundolo, Jannik sconfitto dal caldo: social sconvolti dal suo crollo

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Dramma Sinner, eliminato dal Roland Garros. Il caldo lo ferma, il malore sul 5-1 del terzo set

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Realisticamente, chi è la più grande minaccia per Jannik Sinner per il RG 2026 (oltre alla sua salute e ai fattori esterni) ? reddit