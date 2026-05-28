Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno dello Slam parigino. Dopo il successo all’esordio contro il francese Clement Tabur, il numero uno del mondo affronta l’argentino Juan Manuel Cerundolo, attuale numero 56 del ranking Atp. Una sfida che mette di fronte due giocatori separati non soltanto dalla classifica, ma anche da un enorme divario economico tra premi conquistati, sponsorizzazioni e valore commerciale. Basti pensare che l’argentino ha vinto un solo titolo ATP in carriera, ormai 5 anni fa. Quanto ha guadagnato Sinner in carriera. Secondo i dati ufficiali Atp, Jannik Sinner ha già superato i 64,6 milioni di euro di prize money tra singolare e doppio nel corso della carriera. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner-Cerundolo al Roland Garros, oltre 62 milioni di differenza

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