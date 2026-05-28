Un sindaco ha inseguito due presunti ladri d’auto sull’autostrada A1, dopo una cena tra amici. Secondo quanto ricostruito, avrebbe seguito i due per diversi chilometri, fino all’arresto operato dalle forze dell’ordine. L’inseguimento è avvenuto durante la notte e si è concluso con l’arresto dei sospetti. La vicenda è ora al vaglio delle autorità, che stanno approfondendo i dettagli dell’intervento.

Da una cena tra amici a un inseguimento da film sull’ A1. È la sequenza, ricostruita in queste ore, che vede protagonista Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, che avrebbe seguito per chilometri due presunti ladri d’auto fino al loro arresto. Tutto sarebbe accaduto nella serata di lunedì a Prato, dopo il furto di una BMW X1 appartenente a una donna del gruppo. L’auto sparisce durante la cena. Secondo quanto ricostruito, il sindaco era a cena con alcuni amici quando una donna si sarebbe accorta che la propria auto era stata rubata. La vettura, una BMW X1, sarebbe sparita mentre il gruppo era ancora al ristorante. Determinante, a quel punto, il sistema GPS installato sull’auto: la proprietaria avrebbe verificato che il veicolo risultava ancora in movimento per le strade di Prato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sindaco insegue i ladri d’auto sull’A1 e li fa arrestare: la notte folle di Andrea Tagliaferri

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