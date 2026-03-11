Tenta di borseggiare una poliziotta sull’autobus lei lo insegue e lo fa arrestare

Un uomo di circa 40 anni ha tentato di borseggiare una passeggera su un autobus a Roma, ma la donna si è rivelata una poliziotta fuori servizio. Quando ha notato il tentativo, ha deciso di inseguirlo e di bloccarlo, portando così all’arresto. L’episodio si è verificato nel corso del tragitto, senza che altri dettagli siano stati resi noti.

Ha scelto la “preda” sbagliata. Un uomo di circa 40 anni ha tentato di borseggiare una passeggera su un autobus a Roma, ma la donna era una poliziotta fuori servizio che lo ha inseguito e fatto arrestare. L’episodio è avvenuto a bordo della linea 64, una delle più frequentate del centro storico della Capitale, spesso affollata da turisti e pellegrini. La giovane agente, appena uscita dal turno di servizio, si trovava sull’autobus quando ha avvertito un movimento sospetto alle spalle. Voltandosi si è accorta che un uomo stava cercando di rubarle il portafoglio dalla borsa. Scoperto, il 40enne è sceso rapidamente alla fermata successiva tentando di fuggire. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

