Il presidente del consiglio comunale di Spoltore | La città metropolitana è l' unica strada percorribile
Il presidente del consiglio comunale di Spoltore ha dichiarato che il progetto di legge sulla città metropolitana pescarese rappresenta l’unica via percorribile per il territorio. La proposta è stata ideata da un deputato del partito Azione e riguarda l’istituzione della città metropolitana. La sua posizione si basa sulla convinzione che questa soluzione possa portare benefici e sviluppi per l’area interessata. La discussione sulla proposta prosegue tra le varie amministrazioni e le forze politiche coinvolte.
"L'unica strada realmente percorribile per il territorio". Così il presidente del consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, definisce il progetto di legge sulla città metropolitana pescarese ideato dal deputato Giulio Sottanelli (Azione)."Plaudo al deputato di Azione Giulio Sottanelli". 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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