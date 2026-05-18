Il presidente del consiglio comunale di Spoltore | La città metropolitana è l' unica strada percorribile

Il presidente del consiglio comunale di Spoltore ha dichiarato che il progetto di legge sulla città metropolitana pescarese rappresenta l’unica via percorribile per il territorio. La proposta è stata ideata da un deputato del partito Azione e riguarda l’istituzione della città metropolitana. La sua posizione si basa sulla convinzione che questa soluzione possa portare benefici e sviluppi per l’area interessata. La discussione sulla proposta prosegue tra le varie amministrazioni e le forze politiche coinvolte.

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