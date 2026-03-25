Doppia convocazione del consiglio comunale tensioni e diffide tra sindaco e presidente dell' assise

Nel Comune di Recale si sono verificate tensioni tra il sindaco e il presidente del consiglio comunale. È stata convocata una doppia seduta del consiglio comunale, generando diffide tra le due figure. La situazione ha portato a uno scontro pubblico tra il primo cittadino e il presidente dell’assemblea.

Caos a Recale dove il primo cittadino Porfidia scavalca Mingione e anticipa la seduta. La minoranza abbandona l'aula in segno di protesta e si rivolge al Prefetto Tensione tra il sindaco di Recale Lello Porfidia e il presidente del consiglio comunale Bruno Benito Mingione. Il motivo dello scontro risiede nella doppia convocazione del consiglio comunale - da parte dell’uno e dell’altro - per l’approvazione di importanti provvedimenti tra cui una variazione di bilancio necessaria per ottenere finanziamenti del Pnrr. Ma procediamo con ordine. Mingione aveva convocato l’assise per il 31 marzo e il 1° aprile, anticipando poi la convocazione al 26 e 27 marzo per l’impossibilità del segretario comunale a partecipare alla seduta. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Doppia convocazione del consiglio comunale, tensioni e diffide tra sindaco e presidente dell'assise Articoli correlati Bagnoli, tensioni tra manifestanti “No America’s Cup” e forze dell’ordine durante consiglio comunaleMomenti di forte tensione a Bagnoli, dove alcune centinaia di cittadini sono scesi in strada in vista del consiglio comunale monotematico in... Approfondimenti e contenuti su Doppia convocazione Temi più discussi: Seduta del Consiglio Comunale mercoledì 25 marzo 2026; Reggio, mercoledì la prima convocazione del Consiglio Comunale; Lavori più agili con il nuovo regolamento del consiglio comunale; Chiari, la settimana stregata del Consiglio comunale. Domani mattina nuova seduta urgente del Consiglio comunale a CerignolaQuotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it Matera, Consiglio comunale convocato il 25 marzoMatera, il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria il 25 marzo alle 16, con seconda convocazione il 27. In agenda l’elezione del presidente e dei vicepresidenti e quattro interrogazioni ... trmtv.it Team Italia Salto Ostacoli: doppia convocazione giovanile per la Liguria x.com VOLLEY - STAGE CLUB ITALIA NORD-EST CONVOCAZIONE Arrivata doppia convocazione per le nostre atlete Vera e Francesca per uno stage con lo staff della nazionale iniziato lunedì a Torri di Quartesolo. Una bella esperienza, con la supervisione di prof. - facebook.com facebook