Tra red carpet a Cannes, press tour infiniti e il caos online attorno a Il Diavolo veste Prada 2, Simone Ashley sta vivendo uno di quei momenti career peak che sembrano usciti direttamente da un Pinterest board intitolato “main character energy”. E mentre internet continua a ossessionarsi con ogni dettaglio del sequel più atteso della fashion culture cinematografica, lei mantiene tutto sorprendentemente low-key. Simone Ashley, fresca de Il Diavolo veste Prada 2, parla della sua beauty routine. La domanda che online si stanno facendo tutti? Se Simone Ashley abbia davvero portato a casa le iconiche scarpe Christian Dior del 2011 viste sul set di Il Diavolo veste Prada 2. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Simone Ashley è nella sua soft glam era tra Cannes, “Il Diavolo veste Prada 2” e lip oil sempre in borsa

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Temi più discussi: Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look: John Travolta, mi sento Fellini (5), Isabelle Huppert, Maleficent (8) e Marion Cotillard, fermo immagine (6); Sulla sabbia, questa attrice britannica riporta in auge una tendenza chiave per l'estate 2026.; Le star a Cannes hanno trovato il modo più elegante per indossare le ballerine; I capelli lunghi sono tra i grandi protagonisti al Festival di Cannes.

Simone Ashley alla première di Karma al Festival di Cannes. x.com

Simone Ashley in un abito personalizzato di Stella McCartney al Met Gala 2026: La moda è arte (4 maggio 2026). L'abito è realizzato con il 70% di catene e fili recuperati Falabella provenienti dall'atelier di Stella McCartney a Londra. reddit

Simone Ashley al Festival di Cannes 2026 è una diva anni ‘50 con l’abito d'archivio firmato Alexander McQueenL'attrice, anche protagonista de Il Diavolo veste Prada 2, arriva alla Croisette con un abito dal plissé micro-strutturato che ricorda l'estetica Old Hollywood ... vogue.it

F1: il ruolo della star di Bridgerton Simone Ashley è stato tagliato, ecco perchéL'attrice, conosciuta anche per la sua partecipazione a Sex Education, è stata esclusa dal final cut del film con protagonista Brad Pitt. L'estate scorsa era stata annunciata la presenza di Simone ... movieplayer.it