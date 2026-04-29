Dyson celebra l' uscita de Il diavolo veste Prada 2 offrendo al pubblico una styling experience ultra glam

Fino al 4 maggio, gli hair stylist saranno a disposizione per far provare alle clienti i nuovi tool della gamma Dyson Beauty Red Velvet & Gold, una colorazione limited edition che incarna alla perfezione l’eleganza, il glamour e lo spirito sofisticato del film. La collezione si compone delle tecnologie più amate e apprezzate di Dyson Beauty, dai multi-styler Dyson Airwrap Co-anda 2x™ e Dyson Airwrap i.d.™, agli asciugacapelli Dyson Supersonic r™ e Dyson Supersonic Nural™, fino alla piastra asciugacapelli Dyson Airstrait™. Tinte di un rosso profondo dalle finiture vellutate al tatto e completate da preziosi dettagli dorati, queste innovazioni trasformano la tecnologia avanzata per lo styling in veri e propri oggetti di design, in perfetta armonia con il fascino glamour del mondo cinematografico del sequel.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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