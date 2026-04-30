“Il Diavolo Veste Prada” punta sul marketing: arriva una capsule collection al cinema tra borse, portachiavi e bicchieri. A quasi vent’anni dall’uscita, il film torna a dettare tendenza. Ma stavolta non solo sul grande schermo. Per il rilancio della pellicola in sala e l’arrivo del sequel, la produzione ha scelto di giocare la carta del merchandise di design, trasformando l’esperienza cinema in una passerella di accessori. Così anche la moda esce dallo schermo! La nuova linea, lanciata in collaborazione con catene di multisala europee e statunitensi, riprende l’estetica patinata del magazine Runway tra colori come nero e rosso imperante. Il pezzo forte è una tote bag rossa con portachiavi recante scarpa rossa in tacco 12.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - ‘Il Diavolo veste Prada 2’ punta sul merchandising: la borsa da pop corn diventa virale

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

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