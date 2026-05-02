Le Nike Dunk Low “Pilgrim” sono scarpe retrò che sorprendono per il loro stile. Queste sneaker sono state inserite tra le novità più interessanti del momento. Sono disponibili attraverso vari canali di vendita online e nei negozi specializzati. Sul sito di GQ Italia, tutte le proposte vengono selezionate dai redattori, e ogni acquisto effettuato tramite i link affiliati può generare una commissione per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Nike Dunk Low “Pilgrim” potrebbero risultare tanto irresistibili da spingerti a fare il giro di tutti i negozi del marchio con il chiaro obiettivo di accaparrartele: si tratta di un’edizione della linea Retro completamente diversa da come te l’aspetteresti, ma siamo certi che una volta scoperta la desidererai con tutto il cuore. In questa occasione, lo swoosh ha messo da parte la pelle lucida e scamosciata, i materiali tipici delle Dunk, per proporci un modello molto più leggero e adatto all'estate grazie a una scarpa realizzata in tessuto con motivo intrecciato, un po' come se fosse stata intrecciata a mano.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Nike Dunk Low “Pilgrim” sono le sneaker retrò che non ti aspetteresti di amare e che invece ti piaceranno un sacco

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