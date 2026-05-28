SIMI Triveneto | Reparti intasati carenza di organico e tetti di spesa regionali bloccano i farmaci
Durante il congresso della sezione Triveneto della Società italiana di medicina interna, i medici hanno evidenziato che i reparti sono sovraffollati e ci sono carenze di personale. Inoltre, i tetti di spesa regionali impediscono l'acquisto di farmaci, aggravando la situazione. La criticità riguarda le strutture sanitarie del Nord-Est, che si trovano a dover gestire queste difficoltà.
A Trento, durante il congresso della sezione Triveneto della Società italiana di medicina interna (Simi), i medici internisti hanno segnalato una situazione di forte criticità per le strutture sanitarie del Nord-Est. Il problema principale riguarda i tetti di spesa imposti dalle amministrazioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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