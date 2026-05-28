SIMI Triveneto | Reparti intasati carenza di organico e tetti di spesa regionali bloccano i farmaci

Notizia in breve

Durante il congresso della sezione Triveneto della Società italiana di medicina interna, i medici hanno evidenziato che i reparti sono sovraffollati e ci sono carenze di personale. Inoltre, i tetti di spesa regionali impediscono l'acquisto di farmaci, aggravando la situazione. La criticità riguarda le strutture sanitarie del Nord-Est, che si trovano a dover gestire queste difficoltà.