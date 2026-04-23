Nuovo allarme della Fp-Cgil | Carenza medici nei reparti di Pediatria di Gallipoli e Galatina

La Fp-Cgil di Lecce ha segnalato un aumento delle criticità legate alla carenza di medici nei reparti di Pediatria degli ospedali di Gallipoli e Galatina. Il segretario generale dell'organizzazione sindacale ha inviato una nota ufficiale per evidenziare questa situazione, evidenziando la mancanza di personale sanitario in reparti considerati sensibili. La comunicazione si inserisce in un quadro di segnalazioni ripetute riguardanti la disponibilità di medici in strutture ospedaliere locali.

GALLIPOLI – Un nuovo grido di allarme per la carenza di personale medico all’interno di reparti delicati quali quelli della Pediatria dei presidi ospedalieri di Gallipoli e Galatina è stato lanciato dal segretario generale della Fp Cgil di Lecce, Floriano Polimeno, e formalizzato con una nota.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Pronto Soccorso in crisi per carenza di personale: le richieste della Fp CgilUna recente disposizione a firma del dottore Domenico Violante, direttore della COT 118-Emergenza Territoriale dell’Asl Salerno, che esclude i medici... Bando per 30 nuovi medici nei pronto soccorso, la Fp Cgil: "Una boccata d'ossigeno"Il segretario generale Capezzuto: "I pronto soccorso convivono da anni con una pressione crescente, determinata da un volume di accessi che le...