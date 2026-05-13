Polaria il Siulp | Grave carenza di organico in vista del periodo estivo | servono rinforzi

In vista della stagione estiva, il sindacato di polizia ha segnalato una significativa carenza di personale. La crescente affluenza di passeggeri all'aeroporto principale della città ha portato a richieste di rinforzi per garantire i servizi di sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando interventi per coprire le necessità di organico in un periodo in cui si prevede un aumento dei flussi di persone.

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