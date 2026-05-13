Polaria il Siulp | Grave carenza di organico in vista del periodo estivo | servono rinforzi

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della stagione estiva, il sindacato di polizia ha segnalato una significativa carenza di personale. La crescente affluenza di passeggeri all'aeroporto principale della città ha portato a richieste di rinforzi per garantire i servizi di sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando interventi per coprire le necessità di organico in un periodo in cui si prevede un aumento dei flussi di persone.

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Bologna, 13 maggio 2026 - In vista del periodo estivo, con il Marconi preso d’assalto e l’intenso flusso di viaggiatori che occupa lo scalo, il sindacato di polizia Siulp torna ad accendere i riflettori sulla “grave carenza di organico” che deve affrontare il personale della Polaria in servizio all’aeroporto. Una “situazione di crescente difficoltà organizzativa e operativa”, considerando anche “l’avvio del periodo estivo”. Al di là della partenza della stagione, “la carenza di organico ormai non è più sostenibile – dichiara il segretario provinciale Pasquale Palma –, soprattutto in una fase in cui occorre garantire contemporaneamente la piena operatività dei servizi e il diritto del personale alla fruizione delle ferie estive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Polaria, il Siulp: “Grave carenza di organico in vista del periodo estivo: servono rinforzi”
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