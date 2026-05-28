Oggi, 28 maggio 2026, alle ore 20 si è svolta l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione avviene quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Non sono stati forniti dettagli sui simboli estratti o sui numeri associati.

Estrazione Simbolotto di oggi, 28 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 28 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 28 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 28 maggio 2026 | Lotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

del lotto di venerdì 22 maggio 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Simbolotto, estrazione di oggi 28 marzo 2026 | Lotto

Simbolotto, estrazione di oggi 28 aprile 2026 | LottoNella serata del 28 aprile 2026 alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto.

Temi più discussi: Lotto e Simbolotto di martedì 26 maggio 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 21 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, martedì 19 maggio 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 26 maggio 2026: i numeri vincenti.

Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026In palio questa sera una tesoro da 170 milioni e 800mila euro destinati a chi azzeccherà la sestina vincente. Segui in diretta l’estrazione a partire dalle 20 ... ilgiorno.it

(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1, al concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 23 maggio. In 11 hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 19.436,43 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 ra #Rubriche #Lotto x.com

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI | Estrazione di oggi, Martedì 26 Maggio 2026Simbolotto, Lotto: estrazione di martedì 26 maggio 2026. I numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi ... ilsussidiario.net